Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsü nedeniyle zor günler geçiren Rus halkı alkolün virüsü yok ettiğine inanarak alkol satış noktalarına hücum etti. Alkol stoklamaya başlayan Rus halkına açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanlığı, alkolün koronavirüsü yok etmediğini aksine bağışıklığı düşürdüğü için çok alkol tüketenlerin hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğunu anlatmaya çalıştı. Sağlık Bakanlığı ve uzmanların uyarılarını dikkate almayan Ruslar yine alkol stoklamaya devam edince bu kez devreye yasaklar girdi. Trans - Baykal Bölgesi yerel idaresi aldığı kararla bölgede alkol satışının yasaklanmasına karar verdi. Ardından Krasnoyarsk Bölgesi’de aynı kararı uygulamaya başladı. 1 Nisan itibariyle Başkurdistan bölge yönetimi de alkol satışını yasaklayan kararı açıkladı.

Alkol satışı için tek tek karar alan bölgelere destek yine Rusya Sağlık Bakanlığından geldi. Bakanlık bölge yönetimlerinin aldığı kararların yerinde olduğunu söyleyerek kararları destekledi. Bakanlık tüm bölgelerde alkol satışının yasaklanması için çalışma yapılması gerektiğini önererek alkol yasaklarının da yasal olduğunu ifade etti.