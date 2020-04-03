İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 294'e yükseldi
03.04.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,covid-19,
693523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693523.aspx
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