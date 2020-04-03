Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.

Bebeğin yaklaşık iki hafta önce 800 gram ağırlığında dünyaya geldiğini aktaran Şadkam, bebeğin annesinin Kovid-19 şüphelisi olduğunu söyledi.

"Bunun bebeğe olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünüldü ancak testlerden sonra bebeğin koronavirüse yakalandığı görüldü." diyen Şadkam bebeğin hastanede gözetim altına alındığını belirtti.