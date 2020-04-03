Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Başbakan Lee Hsien Loong, gelecek hafta başından itibaren 30 gün boyunca kilit sektörler ve zorunlu ihtiyaçları karşılayan işletmeler dışındaki tüm iş yerlerinin kapatılacağını ve tüm okulların uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

Başbakan Lee, gıda şirketleri, marketler, hastane ve kliniklerin açık kalacağını, su, elektrik, doğal gaz, ulaştırma ve bazı bankacılık hizmetlerinin sürdürüleceğini, ayrıca küresel arz zinciri içinde anahtar önemi olan sektörlerdeki çalışanların sosyal mesafe kurallarına uyarak işlerine gidebileceği belirtti.

Salgının yayılmasını önlemek için başından bu yana aşamalı olarak kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirler aldıklarını ifade eden Lee, "Şimdiye dek salgını kontrol altında tutmayı başardık ancak mevcut eğilime baktığımızda eğer daha ileri adımlar atmazsak işler kötüye gidebilir ya da yeni bir salgın öbeği bizi zor durumda bırakabilir. Bu adımları şimdi atmalı ve vaka sayılarının artmasını önlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 49 yeni vakanın tespit edildiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 1049'a, can kaybı sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurmuştu.

Tekil vakaların temas geçmişlerinin izi sürülüyor

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olması dikkati çekiyor.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken aşamada alınmaya başlamasının yanı sıra, tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesinin salgının kontrol altında tutulmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek dünyada bir milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.