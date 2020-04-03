Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB üyesi ülkeler adına yazılı açıklama yapan Borrell, Kovid-19'un yüksek sayıda can kaybına yol açtığına ve toplumların işleyişini değiştirdiğine dikkati çekerek, mücadelenin küresel dayanışma ve iş birliğini gerektirdiğini kaydetti.

Borrell, salgın öncesinde karşılaşılan sınamaların sürdüğünün altını çizerek, Kovid-19'un durumu kötüleştireceğine işaret etti.

"Şimdi hiç olmadığı kadar küresel ateşkese ve tüm silahlı çatışmaların sonlandırılmasına ihtiyaç var. Terör gruplarının bu ateşkesten istifade etmesine de izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulunan Borrell, aynı zamanda uluslararası alanda uygulanan yaptırımların da Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini etkilememesi gerektiğini belirtti.