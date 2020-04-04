Hükûmet Sözcüsü Jorge Wated, ortak bir ordu ve polis görev gücünün son üç günde 150 ceset topladığını söyledi. Ülkenin ikinci büyük şehri Guayaquil’de yaşayanlar, daha önce sokaklarda terk edilmiş cesetlerin videosunu sosyal medyalarında yayınlamışlardı.
Bazıları, evlerinde ölen insanların cesetlerini almaları için yetkililere umutsuz mesajlar bırakmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hükûmet sözcüsü, devlet televizyonunda yayınlanan bir mesajla özür diledi.
Ev ve sokaklardan 150 ceset toplandı!
04.04.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekvador’daki asker ve polis, liman kenti Guayaquil’deki sokaklardan ve evlerden ceset topluyor.
Hükûmet Sözcüsü Jorge Wated, ortak bir ordu ve polis görev gücünün son üç günde 150 ceset topladığını söyledi. Ülkenin ikinci büyük şehri Guayaquil’de yaşayanlar, daha önce sokaklarda terk edilmiş cesetlerin videosunu sosyal medyalarında yayınlamışlardı.
Etiketler : Ekvadori korona,haberler,
693697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693697.aspx
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