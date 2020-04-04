Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet Sözcüsü Jorge Wated, ortak bir ordu ve polis görev gücünün son üç günde 150 ceset topladığını söyledi. Ülkenin ikinci büyük şehri Guayaquil’de yaşayanlar, daha önce sokaklarda terk edilmiş cesetlerin videosunu sosyal medyalarında yayınlamışlardı.

Bazıları, evlerinde ölen insanların cesetlerini almaları için yetkililere umutsuz mesajlar bırakmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hükûmet sözcüsü, devlet televizyonunda yayınlanan bir mesajla özür diledi.