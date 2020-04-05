Söz konusu bölümde her gün saat 12.00-16.00 arası koronavirüs şüphesi olan vatandaşlar muayene edilecek. Yetkililer, stadyumun koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülmesindeki amacın, virüs şüphesiyle muayenehanelere gidenlerin diğer hastalarla ve muayenehane çalışanlarıyla temasını keserek muhtemel yayılmanın önünü kesmek olduğunu açıkladı. Doktorlar muayeneyi yaptıktan sonra şikayeti olanların hastalık derecesini belirleyecek ve ağır vakaların kliniğe gidip gitmemesine karar verecek. Almanya’da toplam korona virüs vakası yüz bine ulaşmıştı.
Dortmund'un stadyumu tedavi merkezine çevrildi
05.04.2020 - 06:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da bulunan 81 bin kişilik Dortmund Signal-Iduna-Park Stadyumunun kuzey tribünü tedavi merkezine dönüştürüldü.
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693951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/693951.aspx
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