Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu bölümde her gün saat 12.00-16.00 arası koronavirüs şüphesi olan vatandaşlar muayene edilecek. Yetkililer, stadyumun koronavirüs tedavi merkezine dönüştürülmesindeki amacın, virüs şüphesiyle muayenehanelere gidenlerin diğer hastalarla ve muayenehane çalışanlarıyla temasını keserek muhtemel yayılmanın önünü kesmek olduğunu açıkladı. Doktorlar muayeneyi yaptıktan sonra şikayeti olanların hastalık derecesini belirleyecek ve ağır vakaların kliniğe gidip gitmemesine karar verecek. Almanya’da toplam korona virüs vakası yüz bine ulaşmıştı.