Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

Buna göre, ülke çapında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Covid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.