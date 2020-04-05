Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 63 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 584’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı.