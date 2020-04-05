Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cibril, Libya'da devrimden sonraki ilk başbakan olarak görev yapmıştı.
Eski Libya Başbakanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
05.04.2020 - 16:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril,
694082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694082.aspx
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