Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da korona virüs salgınının yayılmasında etkili olan Ruby Princess yolcu gemisinden 78 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybetmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Avustralya polisi, 19 Mart'ta korona virüs semptomları görülen yolcular bulunmasına rağmen 2 bin 700'ü aşkın yolcunun kontrol edilmeden gemiden indirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda yolcuların test yapılmadan karaya indiğini belirtti. Raporda, ayrıca gemideki vaka sayısının ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10'da 1'ine denk geldiği ifade edildi. Gemideki 400'den fazla yolcu ve 100'den fazla mürettebatta korona virüs tespit edildiği ortaya çıktı.

Yeni Güney Galler polis komiseri Mike Fuller yaptığı açıklamada, gemiden 4 yolcunun daha öldüğünü toplam ölen yolcu sayısının 11'e ulaştığını belirtti. Gemideki ölüm oranının Avustralya genelindeki ölümlerin yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğunu ifade eden Fuller, olayda sorumlu olanların soruşturmaya tabi tutulacağını ifade etti.

Olayla ilgili gemi mürettebatı, seyahat firması ve eyalet yetkilileri sorumlu tutuluyor.

Avustralya'da toplam 5 bin 687 korona virüs vakası kaydedilirken ölü sayısı ise 35'e yükseldi.