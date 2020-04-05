Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 27 Mart'ta koronavirüs taşıdığı tespit edilen ve evinden karantina altından bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Başbakan Johnson'ın koronavirüs semptomları devam ettiği için hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı" dedi. Açıklamada, "Başbakanın virüs taşıdığı tespit edildikten itibaren geçen 10 gün içinde sürekli koronavirüs semptomları devam ettiği için bu bir önlem adımıdır" denildi.



Açıklamada Başbakn Johnson'ın İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ettiği aktarılarak, "Başbakan, NHS personeline inanılmaz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve halkı hükümetin evde kalma, NHS'yi koruma ve hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelerine uymaya devam etmesini istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.