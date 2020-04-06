Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acılı koca İrfan Han “Hastanede ismimi sordular. ‘Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil’ diyerek bizi başka bir hastaneye yönlendirdiler” ifadelerini kullandı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.