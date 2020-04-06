Acılı koca İrfan Han “Hastanede ismimi sordular. ‘Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil’ diyerek bizi başka bir hastaneye yönlendirdiler” ifadelerini kullandı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.
Müslüman diye hastaneye almadılar!
06.04.2020 - 03:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.
Etiketler : hindistan,hindistan müslümanları,
694190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694190.aspx
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