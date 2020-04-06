Diğer bazı hayvanlarda da semptomlar olduğu bildirildi. Şayet bakıcıda virüs çıkmazsa, havadan veya yiyeceklerden bulaşma ihtimali tartışmaya açılacak.
Kaplanın Covid-19 testi pozitif çıktı
06.04.2020 - 03:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de New York Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki dört yaşındaki kaplana, kuru öksürük krizleri üzerine test yapıldı. 4 yaşındaki kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Etiketler : koronavirüs,koronavirüs hayvanlar,
694192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/694192.aspx
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