Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 57 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 12 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 14’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 641’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 40 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.