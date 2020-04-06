Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası ulaşımı yasaklarken, 8 Nisan Çarşamba akşamı da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Netanyahu, yarın saat 16.00'dan 10 Nisan Cuma günü sabah 07.00'ye kadar şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirtti.

Üke genelinde 8 Nisan Çarşamba 18.00- 07.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Netanyahu söz konusu adımları atmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

Ancak Netanyahu mevcut tablonun devam etmesi halinde 15 Nisan'dan sonra Covid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin de kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve kısa süreli sokağa çıkma yasağının 8-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Pesah (Hamursuz) Bayramı öncesi alınması ise dikkati çekti.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, Covid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 8 bin 904 Covid-19 vakası görülürken, 57 kişi de hayatını kaybetti.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, vaka sayısı ise 8 bin 904'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 57'ye ulaşırken, 181 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 904'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 140'ının durumunun ağır olduğu, 585 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.