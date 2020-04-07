Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Johnson’ın devam eden koronavirüs belirtileri sebebiyle önceki gün Londra’daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

Johnson’ın doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, “Bu (dün) öğleden sonra Başbakan’ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı” denildi.

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson’ın 27 Mart’ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan’da yayımladığı videoda, “Hâlâ ateşim var ve bu sebeple hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor” demişti.VEKÂLET RAAB’DA

Başbakan Johnson’ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın gerektiğinde kendi yerine vekâlet etmesini istediği duyuruldu.