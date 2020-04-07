Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 76 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8’e ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybeden 67 yaşındaki hastanın şeker hastalığına sahip olduğu vurgulandı. Hastaya yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve temasta olduğu kişiler belirlenerek karantinaya alındığı belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 717’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 50 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.