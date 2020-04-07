Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Çin'de başlayan corona virüs salgını zamanla tüm dünyaya etkisi altına alırken virüsten Avrupa ülkeleri de oldukça etkilendi.



İtalya artan vaka sayıları ardından İspanya ve ABD'yi de sürükledi.

Bazı ülkeler virüse karşı sıkı tedbirler alırken bazıları ise 'basit bir grip salgını' olarak nitelendirdi.



Sıkı önlem alan bazı ülkeler ise rutin hayatlarına dönemeye yönelik adım atmaya hazırlanıyorlar.



İTALYA

İtalya corona virüste son 2 haftanın en düşük ölüm oranı kaydedilince karantinayı sonlandırmayı planladığını duyurdu.

Kararı Sağlık Bakanı Roberto Speranza duyurdu.

9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya’nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasını yavaş yavaş hafifletilecek.



DANİMARKA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart'ta kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.



AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Kurz, 1 Mayıs itibariyle bütün işyerleri, alışveriş merkezleri ve kuaförleri yeniden açmayı planladıklarını söyledi.

Başbakan Kurz ayrıca, Paskalya tatili süresince geniş katılımlı toplantılardan kaçınılması gerektiğini belirterek, 14 Nisan itibariyle 400 metrekarenin altındaki küçük işletmelerin yanı sıra inşaat ve bahçe malzemeleri satan marketlerin yeniden hizmete açılacağını söyledi.



NORVEÇ

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te Corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.



Öte yandan İsveç reddettiği önlemlerle dikkat çekiyor.



Alınan önlemlerin yeterli olduğunu savunan İsveç Başbakanı Stefan Lovfen, "Hepimiz, kendi sorumluluğumuzu taşıyabilecek bireyleriz. Yasalar çıkarıp, her şeyi yasaklamanın anlamı yok" dedi. Başbakan Lovfen tüm dünyada olduğu gibi ülkesinin de zor dönemden geçtiğini ise kabul ediyor.