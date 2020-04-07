Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçebilmek için ülke genelindeki laboratuvarlarda yaklaşık 1 milyon 250 bin koronavirüs (Covid-19) testinin yapıldığı açıklandı.

Tıbbi laboratuvarlar birliği ALM'den yapılan açıklamada mart ayı başından itibaren yapılan koronavirüs testlerinden 103 bin 375'inin bugün itibarıyla pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.

ALM Başkanı Michael Müller, Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamalarda belirtilen verilerin yüzde 85 ile yüzde 80'inin kendi üyeleri olan laboratuvarlar tarafından derlenen bilgilere dayandığını ifade etti.

ABD'DEN SONRA EN FAZLA TEST YAPAN ÜLKE ALMANYA

ALM'den yapılan açıklamada birliğe 900 hekim, 500 tabiat bilimci, 200 laboratuvar ve tıp alanında çalışan yaklaşık 25 bin kişi üye. Almanya ABD'den sonra en fazla koronavirüs testi yapan ülke oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşundan bu yan en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının tüm AB üyelerini etkilendiğini belirtti.

"Bana göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunuyor" diyen Merkel, Avrupa’nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin çıkarına olacağını ifade etti.

Avrupa’nın durumu iyi olduğunda Almanya’nın da durumunun iyi olacağını vurgulayan Merkel, bunun daha güçlü Avrupa ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

ALMANYA'DA ÜÇ TÜRK VATANDAŞI DAHA COVID-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.