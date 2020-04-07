Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Joe Biden, oylama yöntemi değiştirilmek zorunda kalınsa bile kasım ayında yapılacak seçimlerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, NBC televizyonunda koronavirüs salgınının seçimlere yönelik olası etkilerini değerlendirdi.

Salgının ne kadar süreceği belirsizliğini korurken Biden, seçimlerin planlandığı takvime göre yapılması gerektiğini söyledi.

''Bizzat gidip oy kullanılmasını tercih ederim ama bu, salgının durumuna göre değişebilir ve anayasanın gerektirdiği kasım seçimlerini erteleyemeyiz.'' diyen Biden, ''Seçimleri 3 Kasım'da yapmak zorundayız.'' görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti arasındaki başkan adaylığı yarışı, Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında devam ediyor.