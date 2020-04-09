ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.
ABD'de bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 808’e yükseldi
09.04.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
695208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695208.aspx
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