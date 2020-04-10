Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti. Tedarikin 31 Aralık’ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi. ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.
Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek
10.04.2020 - 07:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.
Etiketler : pentagon,pentagon koronavirüs,
695341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695341.aspx
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