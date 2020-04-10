Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti. Tedarikin 31 Aralık’ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi. ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.