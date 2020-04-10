İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 232'ye yükseldi
10.04.2020 - 12:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İran,koronavirüs,bilanço,
695450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695450.aspx
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