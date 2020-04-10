Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovenya'da salgın nedeniyle 29 Mart'ta yürürlüğe giren ve insanların ikamet yerleri dışına çıkmasını yasaklayan dolaşımı kısıtlama tedbirlerinin gelecek hafta da devam edeceği açıklandı.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ülkesinin salgınla mücadelede bugüne kadar başarılı olduğunu belirterek gelecek haftadan itibaren bazı tedbirlerin esnetilebileceği bildirildi.

İtalya'nın komşusu olan Slovenya'da bin 160 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 45 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da 60 saatlik sokağa çıkma yasağı

Sırbistan'da bugün yerel saatle 17.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü 05.00'a kadar sürecek. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden biri olan Sırbistan'da, böylelikle 60 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelecek 10 günün Sırbistan'ın salgınla mücadelesinde kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, oğlunda Kovid-19 tespit edilen Vucic, doktorların gerekli görmesi durumunda test yaptıracağını söyledi.

Bosna Hersek'teki bir kantonda karantina uygulamasına başlandı

Bosna Hersek'te salgından en fazla insanın etkilendiği Hersek-Neretva Kantonu'nda bu sabahtan itibaren karantina uygulaması başlatılırken, kanton sınırları içindekilerin ikamet yerleri dışına çıkması yasaklandı.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 20'sine sahip olan kantonda, karantina uygulaması boyunca yalnızca mecburi durumlarda izin alınarak giriş-çıkışlar mümkün olacak.

Bosna Hersek ile Çin arasında geçen hafta imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması kapsamında Çin'den gelecek tıbbi malzeme desteğinin ilk bölümü ülkeye ulaşırken, Rusya da ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yardım gönderdi.

Zaev ile Mickoski kendilerini tecrit etti

Kuzey Makedonya'daki en büyük iki siyasi partinin genel başkanları, röportaj yaptıkları gazetecide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendilerini evlerinde tecrit etti.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski'nin test sonucu negatif çıkarken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in test sonucunun gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Avusturya virüsle mücadelede ilk etabı başardı

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Kovid-19 ile mücadelede ilk etabın başarıyla geride bırakıldığını, özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek için uygulanan stratejinin başarılı olduğunu açıkladı.

Anschober, virüsün günlük yayılma hızının yüzde 40'lardan yüzde 2 seviyesine geriletildiğini belirterek, özellikle yeni vaka sayısının ciddi oranda düştüğünü, buna karşılık sağlığına kavuşanların sayısının da arttığını ifade etti.

Salgına karşı uygulanan stratejinin başarılı ilerlediğini ancak henüz sona gelinmediğini vurgulayan Anschober, sağlık sisteminin iyi işlediğini ve hastanelerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Anschober, Paskalya ve ısınan havalara dikkati çekerek, disiplinli bir şekilde uyulan önlemlerin terkedilmesi durumunda başa dönülebileceğini ve bu durumun Avusturya için bir felaket anlamına geleceğini söyledi.

Çekya'da Paskalya uyarısı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Paskalya süresince vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulundu.

Babis, Paskalya'nın yeniliklerin ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak kabul edildiğini anımsatarak, insanların tedbirlere uyması durumunda Paskalya'nın virüsle mücadelede de olumlu katkılarının olacağını söyledi.

Öte yandan, ülkedeki sağlık çalışanlarını virüse karşı korumak için düzenli test yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, böylelikle sağlık personeli arasında da virüsün yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Son 24 saat içinde artış kaydedilen bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 24 bin 172/958, Portekiz 15 bin 472/435, Avusturya 13 bin 431/319, Çekya 5 bin 589/113, Polonya 5 bin 742/175, Romanya 5 bin 467/265, Macaristan bin 190/77, Sırbistan 2 bin 867/66, Hırvatistan bin 407/20, Yunanistan bin 955/87."