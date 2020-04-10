Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.
Fransa'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi
10.04.2020 - 20:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 987 artarak 13 bin 197'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fransa,Covid-19,
695576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695576.aspx
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