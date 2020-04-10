Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, uzmanların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının daha da yayılması tehlikesine ilişkin uyarılarına rağmen ülkedeki çoğu işletmenin mayısta yeniden açılması için çalıştığı belirtildi.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, ekonomik faaliyetlerin 1 Mayıs'a kadar yeniden başlaması için strateji arayışına girdi.

Trump'ın işsizlik ile piyasalara ilişkin verileri düzenli takip ettiği ve başkanlığına zarar verdiğinden şikayetçi olduğu, ülkedeki çoğu iş yerini ay sonundan önce açmaya çalıştığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın ülkede alınan tedbirleri tek taraflı olarak kaldıramayacağına dikkati çekilerek, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) halka evlerinde kalmasına yönelik tavsiye kararı aldığı hatırlatıldı.

CDC'nin söz konusu kararının geçerlilik süresinin 30 Nisan'da sona ereceği anımsatılarak, konuya ilişkin eyaletlerin kendi kararlarını vermekte özgür olduğu belirtildi.

Sağlık uzmanları ve ekonomistler endişeli

Ülkede ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına ilişkin tartışmalar sürerken ekonomi takımının bazı kilit üyelerinin hızlı şekilde normale dönülmesi için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Sağlık uzmanları ise ülkede iş yerlerinin "vaktinden" önce açılmasının felaket olacağını savundu.

Ekonomistler ve sağlık uzmanları, ülkedeki iş yerlerinin açılmasının vakaların tekrar artışa geçmesiyle yeni bir kapanmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Beyaz Saray'ın en iyimser modellemesinde bile mevcut kısıtlamaların mayıs sonuna kadar devam etmesi halinde ölü sayısının 60 bin 400 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

Salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için yeni "görev gücü" hazırlığı

Trump'ın Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik ikinci bir "görev gücü" oluşturma hazırlığında olduğu belirtildi.

Söz konusu ekibin başında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un olması beklenirken Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yanı sıra bazı iş insanlarının ekipte yer almasının planlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da önemli rol üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 466 bin 396'ya, ölenlerin sayısı ise 16 bin 703'e çıktı.

Covid-19 salgınının etkileri ekonomik verilere de yansımaya devam ederken ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı son 3 haftada toplam 16 milyon 780 bine ulaştı.