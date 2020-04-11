Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulundu. Henüz koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını öngördü. Virüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates "Çin'de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak" dedi. Salgına karşı mücadele kapsamında milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı da olan Bill Gates, koronavirüs salgınını çok önceden bildiği iddia edilmişti. Gates, geçtiğimiz günlerde yedi aşı fabrikası birden kuracağını da açıklamıştı.

YASAKLAR TESİRLİ OLDU

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü tarafından günlük açıklanan projeksiyonlardaki ölüm tahminlerinin bir gün öncesine göre düşüş göstermesi dikkati çekti. Buna göre, sonuçlar salı günü ABD’de ağustos ayına kadar 82 bin insanın öleceğini gösteriyordu ancak çarşamba günü itibarıyla bu rakamın 60 bine indiği görüldü. Söz konusu sonuçların virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Sosyal mesafenin korunması, test sayısının artırılması, okul, park, kamusal alanlar ve işyerlerinin kapatılması gibi adımların ölüm tahminindeki düşüşte büyük rol oynadığı vurgulandı.

25 YAŞ ALTINDA RİSK BÜYÜK

ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük basın toplantısına katılan Doktor Deborah Birx, test yapılan kişilerin yaş istatistiğine ilişkin verileri paylaştı. Birx "Test yapılan 25 yaş altındaki 200 binden fazla kişinin yüzde 11'i pozitif, 25-45 yaşlarındaki 500 binden fazla kişinin yüzde 17'si, 45-65 yaşlarındaki 500 binden fazlasının yüzde 21'i, 65-85 yaşlarındaki 200 binden fazlasının yüzde 22'si ve 85 yaşın üzerindeki 30 bin kişiden yüzde 24'ü pozitif çıktı" dedi.

ÇARKLAR YENİDEN DÖNECEK

ABD Başkanı Donald Trump, virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etti. Trump "ABD'de şu ana kadar yapılan testlerde iki milyonu geçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı. Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak" dedi.