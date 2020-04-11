Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç’in Södertalje kentinde, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan koronavirüs hastası 81 yaşındaki Süryani asıllı Hanna Altınsu hayatını kaybetti. İsveç devlet televizyonu SVT, Södertälje Hastanesinde talihsiz adamın durumunun kötüleşmesine rağmen cihaza bağlanmadığını belirtti. SVT’ye açıklamada bulunan Altınsu’nun oğulları Gabriel ve Daniel Altınsu, başka bir rahatsızlığı bulunmayan babalarının, birden fazla doktorun kararıyla yoğun bakıma alınmadığını söyledi. Hastane Başhekim Yardımcısı Bengt Cederlund ise, Södertälje Hastanesinin 80 yaş üstü kişiler için yoğun bakımı reddetme politikasının olmadığını kaydetti. Cederlund sonra “Yoğun bakım ünitesi çok zorlu bir süreçtir ve 80 yaşı üstü hastaların hayatta kalma güçleri genellikle yoktur’’ şeklinde talihsiz bir açıklama yaptı.