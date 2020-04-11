Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmaya devam ettiği Japonya'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uyarı geldi. Dün Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan, Japonya'nın enfeksiyon kümelerini tespit etmek için kurduğu özel ekiplerin etkili olduğunu ve virüsün nasıl yayıldığına dair yararlı bilgiler elde ettiğini söyledi. Ancak, son 3 hafta içinde başkent Tokyo dahil büyük şehirlerde artışa geçen ve yayılış rotası belirlenemeyen koronavirüs vakalarını hatırlatan Ryan, salgını önlemek için söz konusu bölgelerde daha sıkı tedbirler gerekebileceği uyarısında bulundu. Ryan, vaka sayısını kontrol altına almak için, test sayısı ve izolasyon gibi önlemlerin artırılabileceğini belirtti.

OHAL ilan edilmişti

Japonya’da artan koronavirüs vakaları karşısında hükümet 7 eyalette geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, ancak sokağa çıkma yasağı ya da izolasyon gibi zorunlu önlemler yerine halka "evde kalın" çağrısı yapılmıştı. Bazı işletmeler ise kendi inisiyatifleri ile geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti.