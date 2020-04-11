İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 353'e çıktı
11.04.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,covid-19,bilanço,
695727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695727.aspx
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