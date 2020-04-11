Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Genel Müdürü Rinat Maksyutova, Rus bilim insanları tarafından geliştirilmeye çalışılan koronavirüs aşıları ile ilgili son gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgiler verdi. Aşının son olarak primatlar üzerinde test edilmeye devam edildiğini hatırlatan Maksyutova, 60 kişilik gönüllü listesinin oluşturulduğunu ve bu gönüllüler arasında FMBA’da çalışan uzmanların da bulunduğu bu listenin başında ise ülkenin en çok tanınan bilim insanlarından Ilnaz Imatdinov’un olduğunu söyledi. Imatdinov’un Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nda çalışırken gönüllü olmasının önemine vurgu yapan Maksyutova aynı zamanda Imatdinov’un aşı geliştirme sürecinde de önemli görevler üstlendiğini söyledi. Maksyutova, “İlk aşamada 60 gönüllü üzerinde klinik araştırmalar yapılacak. Gönüllülerin tam listesi oluşturuldu. Bu listede ilacı geliştiren önemli isimler de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’da vaka ve ölü sayıları artıyor

Rusya’da korona virüs vakalarında her geçen gün artış görülürken Rusya Korona virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yeni açıklama yapıldı. Rusya genelinde dünden beri yapılan testlerin sonucunda bin 667 kişinin enfekte olduğu belirtilirken ülke genelinde toplam vaka sayısının 13 bin 584’e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte 12 hastanın daha öldüğü ve toplam ölü sayısının da 106’ya ulaştığı açıklanırken vakaların büyük çoğunluğunun yine Moskova Bölgesi’nde görüldüğü ifade edildi.