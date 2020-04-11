Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü koronavirüs, Hollanda’da etkisini artırmaya devam ediyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı, son 24 saat içerisinde Hollanda’da bin 316 kişi enfekte olduğunu açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 413’e yükseldi. 132 kişinin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı ise 2 bin 643’e yükseldi.
Hollanda'da vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi
11.04.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 316 vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 24 bin 413’e ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hollanda,koronavirüs,covid-19,bilanço,
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