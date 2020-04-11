Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü koronavirüs, Hollanda’da etkisini artırmaya devam ediyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı, son 24 saat içerisinde Hollanda’da bin 316 kişi enfekte olduğunu açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 413’e yükseldi. 132 kişinin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı ise 2 bin 643’e yükseldi.