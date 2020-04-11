ABD'de Covid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 777'ye yükseldi
11.04.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,covid-19,bilanço,
695774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695774.aspx
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