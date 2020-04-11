Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren ABD’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD’nin Kalifornia eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinin 446 km kuzeyinde 10 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem
11.04.2020 - 18:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,abd,kalifornia,
695801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695801.aspx
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