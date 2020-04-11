Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yetkililer, hayatını kaybeden 85 yaşındaki hastanın kalp rahatsızlığı olduğunu aktarırken, hayatını kaybeden hastanın temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantina altına alındığını duyurdu.

Operasyon Karargahı, ülke genelinde toplam koronavirüs vaka sayısının bin 58’e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11’e ulaştığını açıkladı. Karargah, ayrıca 200 kişinin koronavirüs hastalığını yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

Azerbaycan’da bugüne kadar 60 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.