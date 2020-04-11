Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında 500 milyar CFA franklık (830 milyon dolar) bir fonu yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.

Ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere destek için 100 milyar CFA frangı ayrılacağını belirten Keita, pirinç ve süt gibi temel ihtiyaç maddelerindeki verginin düşürüleceğini, nisan-mayıs aylarında fakir ailelerin elektrik ve su faturalarının ödeneceğini, bu ailelere 58 bin ton tahıl ve 16 bin ton hayvan yemi ulaştırılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Keita, gelecek hafta başkent Bamako'dan başlamak üzere ülke çapında 20 milyon maske dağıtılacağını duyurdu.

Kovid-19'la mücadele fonuna 3 maaşını bağışlayacağını beliren Keita, hükümet üyelerini fona bağışta bulunmaya davet etti.

İbrahim Boubacar Keita, 19 Nisan'da genel seçimlerin ikinci turunun düzenleneceğini de ifade etti.

Mali'de ilk vakaların görüldüğü 25 Mart'tan bu yana 87 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 22'si iyileşirken, 7'si hayatını kaybetti.

- Gabon'da başkent Librevil karantinaya alındı

Gabon'un başkenti Librevil'i de kapsayan geniş Librevil bölgesinde evde kalma-sıhhi karantina uygulaması başlatılacak.

Başbakan Julien Nkoghe Bekale, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 12 Nisan'dan itibaren 15 günlük süre boyunca geniş Librevil bölgesinde evde kalma-sıhhi karantina uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Uygulamanın gerekirse yenilenebileceğini belirten Bekale, sadece gıda, su, temizlik gibi hayati ihtiyaçların karşılandığı yerlerin açık kalacağını kaydetti.

Julien Nkoghe Bekale, halktan karantinaya uyarak evlerinde kalmalarını da istedi.

Gabon'da, ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 13 Mart'tan bu yana 44 kişi enfekte oldu. Bunlardan 1'i hayatını kaybederken, 1'i ise sağlığına kavuştu.