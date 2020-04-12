Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar 25 bin eski askerin çağrıya olumlu cevap verdiği bildirildi. Sağlıkla ilgili mesleklerden olmayan çok sayıda eski askerin de göreve dönmek için başvuru yaptığı açıklayan ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Yound, önceliklerin tıbbi meslekler olacağını ancak diğer askerleri de değerlendireceklerini belirtti. Ülkede son 24 saatte 2 bin 28 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 19 bin 833’e, vaka sayısı ise 505 bin 478’e yükseldi.