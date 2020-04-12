Şu ana kadar 25 bin eski askerin çağrıya olumlu cevap verdiği bildirildi. Sağlıkla ilgili mesleklerden olmayan çok sayıda eski askerin de göreve dönmek için başvuru yaptığı açıklayan ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Yound, önceliklerin tıbbi meslekler olacağını ancak diğer askerleri de değerlendireceklerini belirtti. Ülkede son 24 saatte 2 bin 28 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 19 bin 833’e, vaka sayısı ise 505 bin 478’e yükseldi.
ABD, 800 bin eski askerini göreve geri çağırdı
12.04.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 800 bin eski askeri göreve geri çağırdı.
Etiketler : abd,abd koronavirüs,abd asker,
695895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695895.aspx
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