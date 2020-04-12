İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye çıktı
12.04.2020 - 12:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,covid-19,
695980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695980.aspx
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