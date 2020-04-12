Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan'a Covid-19 ile mücadelede Çin'den 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı ulaştı. Hükümetten yapılan açıklamada, bugün ulaşan malzemelerin Çin'den bugüne kadar yapılan en büyük yardım olduğu ifade edilerek, söz konusu yardımların devam edeceği bildirildi.

Vaka sayısının 1600, ölü sayısının da 23'e yükseldiği Hırvatistan'da 373 kişi iyileşti.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkedeki olağanüstü halin (OHAL) en geç mayıs başına kadar devam etmesinin planlandığını ifade ederek, "Solunum cihazına bağlı hasta sayısının azalması önemli." dedi.

Air Serbia'nın bugün yaptığı Dubai seferiyle yaklaşık 100 Sırbistan vatandaşı başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na getirildi.

Sırbistan'da vaka sayısı 3 bin 380'e yükselirken, 74 kişi hayatını kaybetti.

Sloven askerde Covid-19 tespit edildi

Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonunda (EUTM) görev yapan Sloven askerde Covid-19 tespit edildi. Savunma Bakanı Matej Tonin, askerin sabah saatlerinde Slovenya'ya getirildiğini bildirdi.

Vaka sayısının 1205'e yükseldiği Slovenya'da, 53 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karadağ'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, vaka sayısı 267 oldu. Ülkedeki karantina kurallarına uymayan 56 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, aralarında Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije'nin de bulunduğu çok sayıda rahibin başkent Podgorica'daki polis merkezine getirildiği, rahiplerin Paskalya ayini için sokağa çıkan vatandaşlara bilgi vermek için çağrıldığı aktarıldı.

Bölge medyasının Amfilohije'nin gözaltına alındığına dair bilgiler paylaşması üzerine açıklama yapan polis, kimsenin gözaltına alınmadığını vurguladı.

Öte yandan Bosna Hersek ve Sırbistan'daki kiliselerde Paskalya ayini halkın katılımı olmadan yapıldı.

Koronavirüse ilişkin bilgilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre diğer Balkan ülkelerindeki vaka ve ölü sayıları ise şöyle:

"Bosna Hersek 986/38, Kuzey Makedonya 828/34, Bulgaristan 669/29, Arnavutluk 446/23, Romanya 6 bin 300/306, Yunanistan 2 bin 81/93."