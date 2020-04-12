Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 98’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 11 kişi hayatını kaybetti, toplam 250 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 65 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.