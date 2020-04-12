Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 98’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 11 kişi hayatını kaybetti, toplam 250 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 65 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.
Azerbaycan’da 40 kişide daha koronavirüs tespit edildi
12.04.2020 - 16:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da 40 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 98’e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 98’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 11 kişi hayatını kaybetti, toplam 250 kişi ise taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
696023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/696023.aspx
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