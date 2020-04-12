Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan hükümeti tarafından koronavirüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüsü teşhisi konan kişi sayısının 252'ye ulaştığı aktarıldı. Hükümet, 4 bin 925 kişinin de karantina altında olduğunu duyururken, 401 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 67 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Hükümet, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 21 Nisan tarihine kadar olağanüstü hal ve karantina ilan edildi.