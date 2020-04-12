Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki toplantısının başladığı bildirildi.

Toplantıya Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın başkanlık ettiği belirtildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler perşembe akşamı başlayan 9'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nın ardından cuma sabahı yaptıkları açıklamada, günlük ham petrol üretim miktarlarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına vardıklarını duyurmuştu.

Ancak 23 ülkenin dahil olduğu OPEC+ grubunda Meksika'nın ham petrol üretiminde kesintiye iştirak etmemesi, hafta sonu düzenlenen G20 toplantılarında öne çıkmıştı.

Meksika'nın günlük ham petrol üretimini 400 bin varil düşürmesi istenirken Meksika hükümeti, milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varillik kesinti yapabileceğini belirtiyor.

OPEC'in 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı'nda 23 ülkenin bireysel petrol kesinti miktarlarının belirlenmesi bekleniyor.