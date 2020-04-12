Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, koalisyon güçlerinin ateşkes kararını destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin açıklamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Yemen hükümetinin geçen perşembe ilan edilen ateşkese olumlu yanıt vermesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes çağrısının ardından gerçekleştiği" ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyinden ateşkese olumlu cevap vermesi için Husilere baskı yapılması istendi.

Açıklamada ayrıca, Husi milislerin saldırılarını sürdürüp ateşkese yanaşmaması kınandı.

Husilerden "Ateşkes ilanı dezenformasyondur" açıklaması

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışması olduğunu öne sürdü.

Abdusselam, Husilere ait el-Mesira Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, koalisyon güçlerinin uyguladığı ablukanın yanı sıra karadan ve havadan saldırılarının da artarak devam ettiğini söyledi.

"Koalisyon güçlerinin ilan ettiği ateşkesin dezenformasyon ve yanıltma çalışmasından başka bir şey olmadığını" öne süren Abdusselam, "Barışın sağlanması konusunda ciddiyet olsaydı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) savaşın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönünde net bir karar alması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.