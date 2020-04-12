Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Brezilya’dan sevindirici bir haber geldi. Brezilya’da 97 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi. Gina Dal Colleto, isimli kadın Brezilya’da koronavirüsü yenen en yaşlı kişi unvanına sahip olurken, bugün Sao Paulo’da bulunan Vila Nova Star Hastanesi’nden taburcu edildi. Colleto, 1 Nisan’da koronavirüs semptomları göstermesinin ardından hastanede tedavi altına alınarak, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar, Colleto’nun iyileşmesinin beklenmedik bir durum olduğunu aktarırken, diğer hastalar için bir umut olduğunu dile getirdiler.



Brezilya’da toplam koronavirüs vakası 21 bin 65’e, hayatını kaybedenler ise bin 144’e ulaştı.