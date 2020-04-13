Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, virüs ile mücadelede ABD ve Avrupa ülkelerinden daha başarı olduklarını belirtti. Ruhani “Bazı Avrupa ülkelerinde ölüm oranı yüzde 22’yken bizde sadece yüzde 7” dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, bu mücadeleyi ABD’nin müeyyidelerine rağmen sürdürdüklerini belirtti. Ruhani durum, ramazan ayında da devam ederse dinî etkinliklerin bir süre daha yapılmayacağını açıkladı. İHA