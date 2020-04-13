İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, virüs ile mücadelede ABD ve Avrupa ülkelerinden daha başarı olduklarını belirtti. Ruhani “Bazı Avrupa ülkelerinde ölüm oranı yüzde 22’yken bizde sadece yüzde 7” dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, bu mücadeleyi ABD’nin müeyyidelerine rağmen sürdürdüklerini belirtti. Ruhani durum, ramazan ayında da devam ederse dinî etkinliklerin bir süre daha yapılmayacağını açıkladı. İHA
İran: Virüsle mücadelede Avrupa’dan daha iyiyiz
13.04.2020 - 06:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Komşumuz İran’da koronavirüs vakalarında azalma başladı. 70 bin 29 vakanın görüldüğü ülkede ölü sayısı dört bin 357 oldu.
Etiketler : iran,iran koronavirüs,
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