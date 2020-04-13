Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Putin ve bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Her iki liderin "hem birbirleriyle hem de petrol üreten diğer ülkelerle iş birliği halinde çalışmalarını" memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "küresel enerji ve finansal piyasaların istikrarına uygun bir seviyede petrol üretimine dönülmesi konusundaki hassasiyeti" sebebiyle Putin ve bin Selman'a teşekkür etti.

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de petrol üretim kısıtlaması konusunu görüşmüş ve görüşmede bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

Trump, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.