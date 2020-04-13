Tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan’da görülen koronavirüs salgınından etkilenen iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığının uçağı ile Hatay’a getirildi.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansla ile gelerek havalimanından iki hastayı tedbirli bir şekilde alarak, tedavisine devam edilmek üzere hastaneye götürdü.
Suudi Arabistan’da koronavirüs tedavisi gören iki kişi Hatay’a getirildi
13.04.2020 - 12:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı’nın uçağı ile Türkiye’ye getirildi.
Tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan’da görülen koronavirüs salgınından etkilenen iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığının uçağı ile Hatay’a getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suudi arabistan,hatay,koronavirüs,
696216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/696216.aspx
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