Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri Surman kentinde kontrolü sağladı
13.04.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,
696228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/696228.aspx
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