Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) 1 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Yetkililer, yaptığı açıklamada KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki hastanın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklarken, KKTC’de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e ulaştığını duyurdu. Yetkililer, KKTC’de 98 kişinin koronavirüs nedeni ile hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.



Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ise toplam koronavirüs vaka sayısı 633’e, hayatını kaybedenler ise 11’e ulaştı.